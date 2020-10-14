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برلمان

بعد توجيه الرئيس.. اقتصادية النواب توضح مزايا تنفيذ مشروعات تنموية داخل سيناء

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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القسم السياسي
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لابد من الاستفادة بأرض سيناء بما تحويهِ من كنوز ومشروعات صناعية و تعدينية ليستغلها البشر، قائلا:" ازرع سينا بشر مش هيحصل اللي حصل في السنوات السابقة من حروب وما إلي ذلك فهم من يدافعون عن سيناء ضد أى شخص تراوده نفسه شن عدوان عليها".


وتابع النائب حديثه:" ان إنشاء هذه المشاريع سوف يكون له مردود إيجابى على المواطن من جهة وعلى الدولة من جهة اخرى"، مؤكدًا أن الارهاب الساكن داخل سيناء طريقة القضاء عليه هى التنمية والتطوير بالاضافة الى توفير وظائف جديدة لشباب سيناء  ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات و توشكي.


وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "، إلي أن أكبر محطات المياه في العالم بالفعل مقرها العريش و سيناء أرض غنية بمواردها وعلينا جميعًا أن نوجه بكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل بما في ذلك المشروعات التي تخدم البلد والأهالي وتلبية احتياجات العامل المصرى.


جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، و تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات " تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات و توشكي".


واطلع الرئيس علي جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية، موجهًا بالإسراع في معدلات التنفيذ وتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعيًا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لزيادة الرقعة العمرانية والزراعية ، وإنشاء مجتمعات جديدة وتوفير فرص عمل بتلك المناطق من أرض مصر.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك خلال الاجتماع مستجدات بعض مشروعات وزارات الكهرباء والإسكان والزراعة، كالربط الكهربائي مع دول الجوار، والموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية المختلفة لبناء وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين وعلاج مشكلة العشوائيات، فضلًا عن مستجدات مشروع إنشاء مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، إلى جانب إجراءات الحوكمة والتطوير لمزرعة "الزهراء" للخيول العربية المصرية الأصيلة، والتي ستصبح نواةً للمشروع العالمي "مرابط".

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