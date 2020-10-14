بعد توجيه الرئيس.. اقتصادية النواب توضح مزايا تنفيذ مشروعات تنموية داخل سيناء

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لابد من الاستفادة بأرض سيناء بما تحويهِ من كنوز ومشروعات صناعية و تعدينية ليستغلها البشر، قائلا:" ازرع سينا بشر مش هيحصل اللي حصل في السنوات السابقة من حروب وما إلي ذلك فهم من يدافعون عن سيناء ضد أى شخص تراوده نفسه شن عدوان عليها".









وتابع النائب حديثه:" ان إنشاء هذه المشاريع سوف يكون له مردود إيجابى على المواطن من جهة وعلى الدولة من جهة اخرى"، مؤكدًا أن الارهاب الساكن داخل سيناء طريقة القضاء عليه هى التنمية والتطوير بالاضافة الى توفير وظائف جديدة لشباب سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات و توشكي.









وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "، إلي أن أكبر محطات المياه في العالم بالفعل مقرها العريش و سيناء أرض غنية بمواردها وعلينا جميعًا أن نوجه بكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل بما في ذلك المشروعات التي تخدم البلد والأهالي وتلبية احتياجات العامل المصرى.









جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، و تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات " تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات و توشكي".









واطلع الرئيس علي جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية، موجهًا بالإسراع في معدلات التنفيذ وتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعيًا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لزيادة الرقعة العمرانية والزراعية ، وإنشاء مجتمعات جديدة وتوفير فرص عمل بتلك المناطق من أرض مصر.







