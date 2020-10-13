في اليوم العالمي للحد من الكوارث.. أضرار البلاستيك على البيئة والصحة

وبما أن الأكياس البلاستيكيةتعمل على تلوث البيئة ، فأن زجاجات المياه البلاستيكية أيضًا تفعل ذلك،و حتى وقت قريب كانت تعتبر جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية ، بينما يتم التخلص منها حسب الرغبة، يؤدي هذا إلى بعض الآثار التالية:





وجود كميات كبيرة من النفايات البلاستيكية، وعدم القدرة على التخلص منها

تغطية سطح المحيط مما يؤدي إلى تدمير العادات والحياة الفطرية

يتطلب استيراد المياه من الخارج شاحنات للنقل والتوصيل مما له تأثير بيئي كبير.





ويتسبب التلوث البلاستيكي في ضرر للإنسان والحيوان والنبات من خلال الملوثات السامة، قد يستغرق تحلل البلاستيك مئات أو حتى آلاف السنين ، وبالتالي فإن الضرر البيئي طويل الأمد .

كما إنه يؤثر على جميع الكائنات الحية في السلسلة الغذائية من الأنواع الصغيرة مثل العوالق إلى الحيتان، تعمل السموم في طريقها إلى أعلى السلسلة الغذائية عندما يتم تناول البلاستيك ويمكن حتى أن تكون موجودة في الأسماك التي يأكلها الناس.



