بعد تحقيق الحلم.. مشوار غزل المحلة خلال ٤ سنوات للعودة إلى الدورى الممتاز

عاد فريق غزل المحلة للدورى الممتاز بعد الفوز علي فريق الاولمبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم علي ملعب الفريق السكندري ضمن منافسات الجولة ال22 والاخيرة من مسابقة دورى القسم الثاني .

كانت آخر مشاركة لفريق غزل المحلة فى بطولة الدورى الممتاز منذ 4 مواسم وبالتحديد موسم 2015-2016 واحتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة من 13 تعادل وبدون تحقيق فوز واحد .



بعد هبوط غزل المحلة الي دورى القسم الثانى موسم 2016-2017 احتل المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الثالث برصيد 56 نقطة جمعه من 14 فوز و14 تعادل و6 خسائر ، وصعد فريق الرجاء الى الدورى الممتاز .





وفي موسم 2017-2018 تراجع داء غزل المحلة وسقط في 10 هزائم وتعادل 11 لقاء وحقق الفوز في 9 ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة .





استمر هبوط فريق غزل المحلة في موسم 2018-2019 وخسر 6 مواجهات وتعادل في 9 وحقق الفوز في 11 مباراة برصيد 42 نقطة الا ان الادارة تعاقدت مع خالد عيد في منتصف الموسم ليتم تكوين فريق قوي تأهل إلى الدوري الممتاز الموسم الحالي .



