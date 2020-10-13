عمليات إجلاء للسكان في بولندا بعد العثور على أكبر قنبلتين في العالم من مخلفات الحرب العالمية

أعلنت البحرية البولندية، اليوم الثلاثاء، العثور على أكبر قنبلتين تم استخدامهما خلال الحرب العالمية الثانية خلال عملية استكشافية أجرتها القوات البحرية البولندية.









وحسب وكالة "رويترز"، فإن أكثر من 750 شخصًا تم إجلاؤهم إلى خارج مدينة سونيوجسي عقب العثور على قنبلة "تولبوي" بالقرب من قناة بياست، والتي تم استخدامها خلال الحرب بواسطة القوات الجوية البريطانية الملكية.









وأوضحت الوكالة أن حجم القنبلة بلغ نحو 5400 كجم وتحتوي على 2400 كجم من المواد المتفجرة.









وقال المتحدث باسم أسطول الدفاع الساحلي الثامن بالقوات البحرية البولندية، إن القنبلة لم تعد تشكل أي خطر، مضيفًا: "كل الغواصين باتوا خارج منطقة الخطر".









وحسب المتحدث، فإن المدينة التي وُجد بالقرب منها القنبلة بها محطة لإسالة الغاز الطبيعي، لكنه أشار إلى عدم وقوع أي أضرار بالمحطة، أو إصابة أي فرد.









وتم تطوير قنبلة تولبوي على يد مهندس الطيران البريطاني بارنز واليس وتم استخدامها من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني في عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية.