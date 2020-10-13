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مديريات الأوقاف بـ 4 محافظات تستقبل سيارات لحوم الأضاحي.. فيديو وصور

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:11 م
سيارات لحوم الأضاحي
سيارات لحوم الأضاحي
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عبد الرحمن محمد
استقبلت اليوم الثلاثاء  محافظات : (القاهرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف) سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع (3) أطنان لكل محافظة، وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية للأسبوع العاشر على التوالي في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف.


وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.


كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.


وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة بإذن الله تعالى.
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