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رياضة

سجل حراس الوداد والرجاء قبل مواجهة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلن الإعلامي  أحمد شوبير معلومات عن حراس مرمى نادي الرجاء و نادي الوداد المغربي المشاركين في بطولة أفريقيا أمام الأهلي والزمالك.

قال " أحمد شوبير " ، خلال برنامج " ملعب أون تايم " أن حارس مرمى الرجاء المغربي الذي سيشارك في بطولة أفريقيا أمام الزمالك هو  " أنس الزنيتي "  مضيفاُ أنه لاعب ذو تاريخ كبير مع ناديه و صاحب 31 سنة و طوله 182 سم ، و لعب مع المنتخب 4 مباريات فقط .

وأضاف " شوبير " أن " الزنيتي "  حصل على لقب كأس الكونفدرالية مع المغرب الفاسي عام 2011 على حساب الأفريقي التونسي بركلات الترجيح ، وحقق كأس السوبر الأفريقي مع المغرب الفاسي عام 2012 ، وحقق عام 2019 كأس السوبر مع الرجاء على حساب الترجي بالفوز (2-1) ، وتوج بكأس العرش مع المغرب الفاسي عام 2010 ، مشيرًا إلي أنه  حصل على الدوري هذا الموسم مع نادي الرجاء . 

و تابع  " حارس مرمى الوداد المغربي الذي سيشارك أمام الأهلي في بطولة أفريقيا هو " أحمد رضا التكناوتي " و هو يعتبر الأصغر في الأربع حراس بعمر 24 سنة ، مشيرًا إلى أنه تم انضمامه مؤخرًا للمنتخب باستدعاء من المدرب خليل جيتش .

وأشار " شوبير " إلى أن أحمد رضا يوجد في منتخب المحليين منذ 3 سنوات ، وعاد إلي الوداد عام 2018 بعد فترة إعارة ، ولعب هذا العام 40 مباراة دخل في مرماه 36 هدف ،  و حافظ على شباكه في 10 مباريات ،مضيفًا انه مثل منتخب المغرب في مباراتين فقط ، و حقق لقب الدوري المغربي 3 مرات بواقع 2 مع الوداد و مرة واحدة مع إتحاد طنجة  .
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