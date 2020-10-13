أحمد موسى: هاشتاج عزبة موزة بيوجعهم أوي

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "عزبة موزة" تستخدم أذرعها الإرهابية وتتعاون مع أردوغان لتشويه صورة مصر.

وأشار إلى أن "عزبة موزة"، تنفق أموالًا طائلة لدعم الإرهاب وتدمير مصر والدول العربية أيضًا.

وكشف احمد موسى ، عن أن ترامب تحدث في 2012 عن تورط أوباما في دعم ما عرف مجازا بالربيع العربي، قبل أن يكون رئيسا أو مرشحا محتملا للرئاسة الأمريكية، أن الإخوان يتوسمون في "بايدن" أملا بالنسبة إليهم.





وأوضح أحمد موسى، أن الإخوان لديهم طموح في نجاح "جو بايدن" في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وهناك دعم قطري بالمال لـ "بايدن" في الانتخابات المقبلة.





وأكد أحمد موسى "لا توجد إدارة أمريكية يمكنها أن تخسر مصر"، منوها بأن مصر دولة كبيرة ومستقرة ولا يهمها من يفوز بالرئاسة الأمريكية وستتعامل مع أي إدارة.





وألمح إلى أن شركة مصر للطيران شغلت بالأمس 60 رحلة جوية، منذ شهر مارس وهو ما يعني عودة الحياة لطبيعتها، موضحا "الإعلام المعادي عاوز يضر بلدك ومش عاوز تكون عندك حركة".





ونوه بأن رشاد حسين عضو جماعة الإخوان الإرهابية بأمريكا كان مستشارا للرئيس الأمريكي السابق أوباما وهو ما يكشف حجم المؤامرة على الدولة المصرية.



