AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم التعزية للمتوفى ووقتها ودعاؤها

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:30 م
حكم التعزية للمتوفي
حكم التعزية للمتوفي ووقتها ودعاؤها
Advertisements
محمد شحتة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن التعزية في الإسلام حكمها الندب لجميع أهل المتوفي.




وأضافت لجنة الفتوى، أن وقت التعزية يكون من الوفاة حتى ثلاثة أيام وتكره بعد ذلك إلا لغائب ونحوه، مشيرة إلى أن أفضل أوقات التعزية يكون بعد الدفن مباشرة.


وذكرت أن دعاء التعزية هو كما  عنْ أبي زيْد أُسامَة بن زيد حَارثَةَ موْلَى رسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وحبَّهِ وابْنِ حبِّهِ رضـِيَ الله عنهُمَا، قالَ: أَرْسلَتْ بنْتُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : إنَّ ابْنِي قَدِ احتُضِرَ فاشْهدْنَا، فأَرسَلَ يقْرِئُ السَّلامَ ويَقُول : « إن للَّه مَا أَخَذَ ، ولهُ مَا أعْطَى ، وكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بأجَلٍ مُسمَّى ، فلتصْبِر ولتحْتسبْ » » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .


كيف يعيش الميت في قبره؟ 
القبر هو أولى منازل الآخرة، حيث إنَّ الإنسان فيه يُبشَّر بمكانه في الجنة أو منزله من النار، فإن كان العبد مُؤمنًا لقي في قبره الراحة والفسحة والسّعادة، وإن كان كافرًا عاصيًا فاسقًا لقي نتيجة بعده عن الله في قبره وتكذيبه بما أرسله الله وجاء به الأنبياء، وإن كان المسلم الذي دخل القبر قد اقترف ذنوبًا يسيرةً فإن له في هذه الحالة مُعاملةً أخرى.


متى يشعر الإنسان باقتراب أجله؟
يوجد بعض المواقف الخطيرة التي يعرف الإنسان أنه هالك لا محالة، مثل مرضه الشديد الذي لا يرجى شفاؤه يكون الإنسان يتوقع موته وتعرضه للسقوط من مكان مرتفع أو هجوم حيوان شرس عليه، أو تعرض الشخص للضرب بالرصاص، هذه الحوادث التي يتعرض لها الإنسان تجعله يشعر بدنو أجله.


هل يستمر عذاب القبر إلى قيام الساعة؟
ويُثبت ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-- قال: «إنّ العبدَ إذا وُضِعَ في قَبرِه، وتولى عنه أصحابَه، وإنه ليسمعُ قَرْعَ نعالِهم، أتاه ملكانِ، فَيُقعَدانِه فيقولانِ: ما كنتَ تقولُ في هذا الرجلِ، لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمنُ فيقولُ: أشهدُ أنه عبدُ اللهِ ورسولُه، فَيُقالُ له: انظرْ إلى مقعدِكَ من النارِ، قد أبدلك اللهُ به مقعدًا من الجنةِ، فيراهما جميعًا. قال قَتادَةُ وذكر لنا: أنه يُفْسحُ في قبرِه، ثم رجع إلى حديثِ أنسٍ، قال: وأما المنافقُ والكافرُ فَيُقالُ له: ما كنتَ تقولُ في هذا الرجلِ؟ فيقولُ: لا أدري، كنتُ أقولُ ما يقولُ الناسُ، فَيُقالُ: لا دَريتَ ولا تَليتَ، ويُضْرَبُ بِمَطارِقَ من حديدٍ ضربةً، فيصيحُ صيحةً، يَسمعُها من يليِه غيرَ الثقلين».


بعد أن ينصرف الملكان عن الميت بعد سؤاله ويرى مكانه في الجنة أو النار تبدأ حياة القبر؛ فإن كان العبد مُؤمنًا وُسِّع له في قبره ورأى من مظاهر النعيم واللذة ما يجعله يتمنّى قرب قيام الساعة لينتقل إلى النعيم الأكبر في الجنة، أما الكافر والفاسق فإنه وبعد سؤال الملكين له وعرض منزله في النار يتمنّى ألا تقوم الساعة حتى لا يدخل النار، فيضيق عليه قبره ويشعر بالعذاب الذي يأتيه من كل مكان، ومن أشد العذاب أنه يرى مقعده من النار في الصباح والمساء، قال تعالى: «النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا».

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين الفتوى يوضح أفضل عمل ينفع المتوفى في قبره

فتاوى تشغل الأذهان.. مركز الأزهر: لا صحة لما تردد حول عدم جواز إفراد السبت بصيام عاشوراء.. ومجمع البحوث يوضح حكم من نوي صيامه ثم أفطر.. وأمين الفتوى يوضح أفضل عمل ينفع المتوفى في قبره

7 آيات.. سورة وحيدة شرعت في صلاة الجنازة.. فيديو

كم يوما يسأل الميت في القبر وهل يشعر بمن يزوره؟ أسرار لا تعرفها عن البرزخ

هل يسمع الأموات كلام الأحياء في الدنيا؟.. الأزهر يرد.. فيديو

ماذا يحدث للميت عند صلاة 3 صفوف في جنازته؟

ترشيحاتنا

خلال 4 أيام.. 4.6 مليون عامل غير منتظم حدثوا بياناتهم قبل صرف منحة السيسي

أنا قدمتك خلاص اشتغل بعيد عني.. تعرف على ما قاله الزعيم للفنان رضا حامد ..فيديو

بشرى سارة من صندوق النقد الدولي بشأن أسعار البنزين في مصر

توقف اكتشاف لقاح لفيروس كورونا.. تعرف على إصابة أحد المشاركين في الدراسة بمرض مبهم.. فيديو

أزهري: مجرد العرض على النار يستمر أذاه إلى يوم القيامة

هنأ المحلة بالصعود..عضو مجلس الأهلي يطالب بدوري منفصل للأندية الجماهيرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للحد من الكوارث.. أضرار البلاستيك على البيئة والصحة

iPhone 12 Pro Max الأقوى والأكبر من آبل الأمريكية.. مواصفات وسعر.. فيديو وصور

ماكياج ذهبى .. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد