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برلمان

برلماني: القطار السريع سيخفف العبء عن شبكة السكة الحديد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
القطار السريع
القطار السريع
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ماجدة بدوى
قال النائب سامح السايح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع القطار السريع يعتبر شبكة سكة حديد جديدة سيجرى إنشاؤها بأطوال تماثل طول شبكة السكة الحديد الحالية، لافتا أن القطار السريع سيكون فرصة لخلق مناطق صناعية جديدة.

وتابع عضو لجنة النقل بالبرلمان، أن القطار السريع سيخفف من العبء الكبير عن خطوط السكة الحديد  وسيكون بمثابة نقله حضارية فى مجال السكة الحديد فى مصر، وسيساهم فى عملية التنمية التى تقوم بها الدوله المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بعد أن  قال كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع يدخل مصر لأول مرة، وسيبدأ من منطقة العين السخنة، وينتهي كمرحلة أولى في العلمين الجديدة، ويمر بمحطة العاصمة الإدارية الجديدة، كما يمر بمحطة القاهرة الجديدة، ثم حلوان، ثم السادس من أكتوبر ثم برج العرب، ثم العلمين الجديدة.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن مسار القطار السريع محدد بـ 468 كيلومترا، ونعمل على تقليل طول مسار القطار حتى تقل التكلفة المالية، ويقل زمن الرحلة.

وتابع كامل الوزير، "تقدمت 10 تحالفات دولية لتنفيذ المشروع وفاز منها تحالفان، وسرعة القطار 250 كيلومترا في الساعة ويحتاج إلى أنظمة سيطرة، وتحكم كبيرة وسيتم استيراد أنظمة التحكم والسيطرة من الخارج".

وأكد كامل الوزير "لأول مرة يتم إنشاء قطار سريع مكهرب بالكامل في مصر، وننشئ مصنعا للوحدات المتحركة للسكك الحديد أو مترو الأنفاق في مصنع بورسعيد بتعاون القطاع الخاص مع الحكومة المصرية".

ولفت كامل الوزير، إلى أنه يتم العمل بأقصى جهد حتى نستطيع تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ المشروع على أعلى مستوى بواسطة الشركات المصرية الخالصة لتقليل المصاريف الإدارية الخاصة بالشركات الأجنبية الكبيرة"، مضيفا "خط القطار السريع سينقل نصف مليون راكب يوميا عند تشغيله".
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