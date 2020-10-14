أستاذ اقتصاد: ترسيم الحدود مع اليونان يعزز ريادتنا النفطية بالمنطقة

ثمنت الدكتورة هند مرسي، أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، من إجراءات الدولة المصرية نحو استغلال مواردها في المناطق الحدودية وخصوصا بمنطقة البحر المتوسط، موضحا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، يعزز التعاون الاقتصادي بين الدولتين ويخدم توجه تحول الدولة المصرية لمركز إقليمي النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط.





أضافت "مرسي" في تصريحات لـ"صدي البلد " أن التوجه بترسيم الحدود البحرية مع البلدان المجاورة مثل قبرص يعني استغلال مصر لمواردها المائية لدعم النشاط الاقتصادي وهو حق مشروع لأي دولة.





أوضحت أنه ينبغي توسيع رقعة الاستفادة من تلك الاتفاقية لتشمل دول " ليبيا، قبرص، وفلسطين" باعتباره من مقتضيات الأمن القومي .





ذكرت " مرسي" أن التقارب المصري مع اليونان من شأنه فتح آفاق التعاون بصورة كبيرة مع منطقة اليورو باعتباره جزء من الدعم السياسي والاقتصادي لمصر ، خصوصا وأن مصر أصبحت تملك فرصا واعدة في قطاع النفط والغاز علي وجه الخصوص .





أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق بين مصر واليونان، بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020.





وكان مجلس النواب قد وافق على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين بتاريخ 18 أغسطس 2020.