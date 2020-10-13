شاب يفتي خطأ في تعليقات صفحة دار الإفتاء.. والرد كان حاسما.. فيديو

استنكر الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما قام به أحد متابعي صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، من خلال الرد على تعليقات الآخرين واستفساراتهم وأفتى لهم وعلاوة على ذلك أفتى لهم خطأ.









وقال ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، أنه بدلا من أن هذا المتابع يسمع الإجابة من دار الإفتاء المصرية، فبادر بالإجابة وتعدى على اختصاصات غيره.









وتابع قائلا : "مش وظيفتك والسؤال مش موجه ليك انت"، منوها بأنه بذلك فعل ما يسمى بالافتيات، وهو التعدى على اختصاص الغير .







