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ديني

شاب يفتي خطأ في تعليقات صفحة دار الإفتاء.. والرد كان حاسما.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:56 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
استنكر الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما قام به أحد متابعي صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، من خلال الرد على تعليقات الآخرين واستفساراتهم وأفتى لهم وعلاوة على ذلك أفتى لهم خطأ.


وقال ممدوح، في البث المباشر  لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، أنه بدلا من أن هذا المتابع يسمع الإجابة من دار الإفتاء المصرية، فبادر بالإجابة وتعدى على اختصاصات غيره.


وتابع قائلا : "مش وظيفتك والسؤال مش موجه ليك انت"، منوها بأنه بذلك فعل ما يسمى بالافتيات، وهو التعدى على اختصاص الغير .


وأشار إلى أننا في دولة ولسنا في غابة كل فرد يفعل ما يحلو له، وهناك مؤسسات في الدولة لها حق الفتوى، ومن الأدب أن تترك الفتوى لأهلها خاصة وأن السؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر وسائلها المعروفة، وبالرغم من ذلك أخطأ هذا الشخص في الفتوى حيث حرم اقتناء الكلب على غير ما تفتي به دار الإفتاء.

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