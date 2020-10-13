وزير الرياضة يشارك فى مراسم تأبين اللواء أحمد الفولي باللجنة الأولمبية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء بمقر اللجنة الأولمبية المصرية مراسم تأبين الراحل اللواء أحمد الفولي وسط حضور العديد من رموز الرياضة في مقدمتهم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وسفير دولة كوريا الجنوبية وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.





تضمنت مراسم التأبين كلمات من كل من محمد الفولي نجل الراحل والدكتور عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور وسفير دولة كوريا الجنوبية واللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق والدكتورة نادية صبحي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي للتايكوندو.

و، قال الدكتور أشرف صبحي :"مراسم التأبين هي إحياء لذكرى أحد رموز الرياضة المصرية الذي أعطى لوطنه الكثير، وشريك نجاح في إنجازات الرياضة المصرية وبصمته واضحة منحت الرياضة المصرية الكثير والكثير".





وأضاف :"نساهم اليوم في تأبين علم من أعلام المنظومة الرياضية المصرية حيث التجسيد الحقيقي لكافة معاني وقيم البذل والعطاء والجهد الوطني، وكان طوال مشواره في الحياة فارسًا نبيلًا وقدوة صالحة، وشريكًا في العديد من الإنجازات ونجاحات الرياضة المصرية فأضحت بصماته واضحة في الارتقاء برياضة التايكوندو على المستوى المصري والقاري والعالمي".





وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لكل من ساهم في الإعداد والتنظيم لهذا التأبين، داعيًا الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعا وأسرته وذويه الصبر والسلوان.





و أوضح المهندس هشام حطب أن الراحل اللواء أحمد الفولي كان أحد رموز الرياضة المصرية والذي لم يبخل بأي وقت أو جهد من أجل الرياضة المصرية ، وتاريخ الراحل حافل بالإنجازات المحلية والإفريقية والعربية والدولية، مضيفًا أن اللواء أحمد الفولي رحل بجسده ولكن سيرته العطرة وأعماله وعطائه سيظل معنا وسيكتب التاريخ الرياضي فصلا باسمه كأحد العظماء ممن ساهم في إثراء الحركة الرياضية في مصر والعالم.





يذكر أن الراحل اللواء أحمد الفولي أحد رموز الرياضة المصرية وصاحب التاريخ المشرف والحافل بالعطاء والانجازات الرياضية على المستوى المحلي والقاري والدولي حيث شغل العديد من المناصب الهامة منها نائب رئيس اللجنة الأولمبية الاسبق، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو، ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو الأسبق، ورئيس نادي الزهور الأسبق.