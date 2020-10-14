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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
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قسم الاقتصاد
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.


بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاربعاء 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء

سجل سعر اليورو 18.37 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.28 جنيه للشراء و 20.58 جنيه للبيع .


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وسجل الفرنك السويسرى 17.11 جنيه للشراء و 17.32 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.

اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء

سجل 100 ين يابانى 14.81جنيه للشراء و 14.95 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.31جنيه للشراء و2.33جنيه للبيع .

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