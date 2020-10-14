أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاربعاء 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
سجل سعر اليورو 18.37 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.28 جنيه للشراء و 20.58 جنيه للبيع .
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وسجل الفرنك السويسرى 17.11 جنيه للشراء و 17.32 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء
سجل 100 ين يابانى 14.81جنيه للشراء و 14.95 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.31جنيه للشراء و2.33جنيه للبيع .
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاربعاء 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
سجل سعر اليورو 18.37 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.28 جنيه للشراء و 20.58 جنيه للبيع .
أقرا ايضا ..السعودية تضبط 615 مخالفة ضريبية في أسبوع
وسجل الفرنك السويسرى 17.11 جنيه للشراء و 17.32 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء
سجل 100 ين يابانى 14.81جنيه للشراء و 14.95 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.31جنيه للشراء و2.33جنيه للبيع .