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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الاربعاء
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علياء فوزى
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14 اكتوبر 2020.


بلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الاربعاء 826 جنيها للجرام.

وسجل عيار 24 اليوم نحو 944 جنيها.

وسجل الجرام من عيار 22 نحو 865 جنيها.

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وعيار 18 سجل اليوم 708 جنيهات.

بلغ سعر الجنيه الذهب 6608 جنيهات.

وسجل السعر العالمى للذهب 1893 دولار للاوقية.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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