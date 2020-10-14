اليوم .. محاكمة متهم بقتل «مسنة» داخل شقتها بعين شمس

تنظر محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة مسنة داخل منزلها بعين شمس لسرقتها.





البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى ، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل، 59 سنة، داخل شقتها سكنها مصابة بجرح طعنى بالظهر، وبجوارها سكين مدمم، و بسؤال زوجها صاحب محل عصائر، قرر بتلقيه اتصالا هاتفيا من عامل بالمحل ملكه، أبلغه خلاله بأن زوجته المتوفاة اتصلت به وطلبت منه الحضور لتوصيل بعض المرطبات للمحل عمله، ولدى وصوله وبالطرق على الباب لم تستجب ، فحضر وبفتح باب الشقة فوجئ بوفاتها.





وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل طرف زوج المجنى عليها، 30 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وأصل بلدته أسيوط، مصاب بخدوش باليد والوجه والرقبة.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه بإحافاظ المجنى عليها بمبالغ مالية بمسكنها فخطط لسرقتها ، وبتاريخ الواقعة استغل تواجد زوج المجنى عليها بالمحل عمله وتوجه للشقة سكنها ، وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض (سكين) كان متواجدا بمكان الحادث محدثا إصابتها التى أودت بحياتها ، واستولى مبلغ مالي وفر هاربا.





وتم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ مالى قدره 335 جنيه من متحصلات الحادث بمسكنه ، و ضبط 2 هاتف محمول المستولى عليهما، لدى عميلين حسنى النية، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.