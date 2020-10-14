أهالى قرية الحسينات بقنا يناشدون المسئولين إصلاح وتطوير الكوبري قبل حدوث كارثة بانهياره

ناشد المواطن حمام فاروق االسمان ، من أهالى قريه الحسينات التابعه بمركز ابوتشت محافظة قنا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بالتدخل السريع لحل مشكلة كوبرى القرية قبل انهياره .









ويقول فى رسالته : أن كوبري قرية الحسينات هو المنفذ الوحيد لأهالي القرية، لأنهم يستخدمونه للعبور منه لقضاء كافة احتياجاتهم اليومية والضرورية، وبدونه يصبح أهالي القرية بمعزل ومنفى عن باقي المدينة .





وأضاف : أن الكوبري معرض للانهيار في أي لحظة، ما ينذر بكارثة لاستمرار الأهالي في استخدامه لأنه شريان الحياة لهم، والمعبر الوحيد الموجود بالقرية.









وطالب القارئ المسئولين بسرعة التحرك من أجل إصلاح وتطوير الكوبري قبل حدوث كارثة بانهياره كاملا.





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