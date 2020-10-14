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أهالى قرية الحسينات بقنا يناشدون المسئولين إصلاح وتطوير الكوبري قبل حدوث كارثة بانهياره

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن حمام فاروق االسمان ، من أهالى قريه الحسينات التابعه بمركز ابوتشت محافظة قنا ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بالتدخل السريع لحل مشكلة كوبرى القرية قبل انهياره .


ويقول فى رسالته :  أن كوبري قرية الحسينات هو المنفذ الوحيد لأهالي القرية، لأنهم يستخدمونه للعبور منه لقضاء كافة احتياجاتهم اليومية والضرورية، وبدونه يصبح أهالي القرية بمعزل ومنفى عن باقي المدينة .

وأضاف : أن الكوبري معرض للانهيار في أي لحظة، ما ينذر بكارثة لاستمرار الأهالي في استخدامه لأنه شريان الحياة لهم، والمعبر الوحيد الموجود بالقرية.


وطالب القارئ المسئولين بسرعة التحرك من أجل إصلاح وتطوير الكوبري قبل حدوث كارثة بانهياره كاملا.

للتواصل مع القارئ
  
01153923525

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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