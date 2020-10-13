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حوادث

جنايات قنا تأمر بضبط وإحضار ضابط متهم فى قضية تعذيب عامل بقفط حتى الموت

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:21 م
صورة أرشيفية - محكمة
صورة أرشيفية - محكمة
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يوسف رجب
قررت محكمة جنايات قنا، ضبط و إحضار محمود.م.م ٤٢ سنه رئيس مباحث مركز قفط سابقا، و الإفراج المؤقت عن حسن.ا  ٢٨ سنة، معاون مباحث مركز قفط، لاتهامهما بتعذيب عامل والتسبب فى وفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى وشريف عفت مصطفى بأمانة سر صلاح فراج و محمد حسني وعلاء معتمد.

 ترجع وقائع القضيه ليومى ١٤ و ١٥ يوليه ٢٠١٧ عندما وجهت النيابة العامة الاتهام لكل من: محمود.م.م ٤٢ سنة، رئيس مباحث مركز قفط الأسبق، و حسن.ا ٢٨ سنه معاون مباحث مركز قفط، بتعذيب عامل و التسبب فى وفاته، خلال التحقيقات.

و أفاد تقرير النيابة، أن المتهمين عذبا سيد محمد سيد، بتقييده بالقيود الحديدية و تعليقه بها بأعلى نافذة الحجرة المحتجز بها لحمله على الإدلاء على أسماء شركائه فى قضية سرقة توك توك.

وأكد التقرير، أن المذكورين تبادلا عليه تغيير مكان القيود الحديدية و أحدثا به إصابات أودت بحياته، كما قاما بالتزوير فى أوراق رسميه، بتغيير موعد ضبط المجنى عليه سيد محمد سيد.

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