خالد عناني: متحف الحضارة هو الأقرب إلى قلبي

قال خالد عناني وزير السياحة والاثار، إن مشروع متحف الحضارة سيكون مفاجاة للعالم وـاخر إفتتاجه منذ عام 2011، مؤكدا أن هذا المشروع سيمثل مفاجاة للعالم بما سيضمه من اثار كبيرة مشيرًا إلى أن هذا المتحف قريب من قلبه شخصيًا خاصة أنه شغل منصب مدير هذا المتحف قبل توليه الحقيبة الوزارية .





وأكد عناني خلال تصريحاته مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «on»، أن الجميع ينتظر إفتتاح هذا المتحف بعد أن فقدوا الامل فيه ففكرته تعود إلى عام 1982 عندما جائت الحملة الدولية لانقاذ أثار النوبة في الفترة مابين 19620 و1980 وتابع قائلًا " مشروع رائع والناس كانت بتقول المتحف ده خلاص مش هيفتح لان فكرته تعود لعام 1982 وقت الحملة الدولية لانقاذ أثار النوبة في الفترة مابين 1960-1980.





وأضاف وزير السياحة و الأثار، أن الدولة في أعقاب ذلك عمدت لانشاء متحفين أولهما متحف اسوان الذي تم إفتتاجه عام 1997 وثانيهما المتحف القومي لل حضارة المصرية الذي كان في الجزيرة في باديء الامر حتى تم نقله إلى الموقع الجديد " متحف الحضارة ".





ونوه إلى أنه كان من المقرر إفتتاح هذا المشروع الضخم في عام 2011-2012 ولكن توقف العمل تمامًا منذ يناير 2011 مشيرًا إلى أنه في هذه الفترة تم قصور العمل على قاعة عرض مؤقت إفتتاحتها منظمة اليونسكو كاشفًا أنه في غضون اسابيع قليلة سيتم إفتتاح القاعة المركزية الكبيرة للمتحف بالإضافة للقاعة الاهم وهي قاعة المومياوات الملكية وهذا موكب ضخم جدًا.