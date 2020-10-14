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تعليم

لطلاب آداب القاهرة .. تعرف على الشروط الجديدة للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية آداب القاهرة ، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه نظرا للإقبال الطلاب على قسم اللغة الانجليزية، وعلى ضوء ما تم إعلانه من قبل وفق شروط حددها القسم وعلى ضوء محدودية الأعداد المقبولة، قد تم فتح المجال مرة أخرى وفق شروط جديدة وهى الحصول على ٤٧ درجة فى اللغة الإنجليزية و٦٠ فى اللغة العربية . 

ونوهت الكلية على الطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بالقسم وتنطبق عليه الشروط ، سرعة التوجه إلى مركز اللغات والترجمة الدور الخامس يوم الخميس الموافق ١٥ من أكتوبر فى تمام الساعة الـ ١٠ صباحا. 

وكان قد قال الدكتور شريف كامل عميد آداب القاهرة،  فى تصريح خاص لصدى البلد، أن هناك فريقا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تعمل على تجميع المحتوى العلمي أو مضمون المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول.

‎وذلك على مستوى برامج الليسانس (نظام الفصلين الدراسيين) ، وبرامج الليسانس المتميزة أو الخاصة (وفق الساعات المعتمدة)  ، وبرامج الدراسات العليا (الدبلومات والماجستير والدكتوراه) ، لتكون جاهزة في حال توقف الدراسة في أي ظرف ويسمح للطلاب بالوصول إليها من 
‎خلال اسم المستخدم وكلمة العبور أو المرور الخاصة.
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