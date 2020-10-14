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تعليم

اليوم .. امتحان تحديد المستوى للطلاب الجدد بهندسة جامعة الأهرام الكندية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت جامعة الأهرام الكندية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " قوائم طلاب كلية الهندسة لحضور امتحان تحديد مستوى اللغة الانجليزية اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤، وذلك من الساعة ١ بعد الظهر حتى الساعة ٣ عصرا.

كما وجهت  لجنة التوجيه والرعاية الصحية بالجامعة عدة نصائح للطلاب، وهي عدم السماح للطلاب بدخول الحرم الجامعي أو ركوب الباصات من دون ارتداء الكمامة.

وقررت جامعة الأهرام الكندية، عمل فحص طبى على العاملين بالجامعة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر (الضغط والسكر)  برعاية د. فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية.
 
وكانت الكلية حددت يوم الأحد  الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ موعدًا لبدء عمل الفحوصات اللازمة لجميع العاملين بالجامعة بمعرفة الفرق الطبية التابعة لإدارة ٦ أكتوبر الصحية وذلك فى العيادة المركزية للجامعة بمبنى الفصول والمدرجات.

 
ويأتي هذا الفحص بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، وتفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية (١٠٠ مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة (الضغط و السكر) والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لمتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.

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