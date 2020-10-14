للاطلاع على الأوراق.. جنايات قنا تؤجل نظر قضية خط الصعيد لـ أول ديسمبر

قررت محكمة جنايات قنا تأجيل نظر قضية نشأت عيضة، المتهم فى 3 قضايا قتل واستعمال القوة مع أجهزة الأمن وحيازة أسلحة نارية والمعروف إعلاميًا باسم "خط الصعيد"، لجلسة الأول من ديسمبر القادم بناء على طلب المحامين للاطلاع على أوراق القضية.





كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، ألقت القبض على المتهم في سبتمبر 2015، بعد إعداد كمين له فى شقة يستقلها مع آخرين، بعد العثور على جثة شاب من نجع حمادى، مقتولًا بدائرة قسم العامرية بالإسكندرية.





تبين لأجهزة الأمن أن جثة الشاب التى عثر عليها موثوقة اليدين وبها طلقات نارية متعددة بمختلف أنحاء الجسم، لشخص من نجع الشيخ نور الدين التابع لدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا.





يذكر أن المتهم محكوم عليه فى عدد من القضايا بإجمالي 269 عامًا، شملت " قضية جنايات مركز أبو تشت غيابيًا بالحبس 10 سنوات جلسة 2 فبراير 2013 سرقة - قضية جنايات مركز جرجا غيابيًا بالسجن لمدة 25 عاما، مؤبد جلسة 5 أغسطس2014 ، سلاح نارى- قضية جنايات مركز دار السلام غيابيا بالسجن لمدة 25 عامًا، مؤبد، بجلسة 22 سبتمبر2012، سرقة بالاكراه- قضية جنايات مركز البلينا غيابيا بالسجن لمدة 25 عامًا مؤبد جلسة 24 سبتمبر 2012، سرقة بالإكراه- قضية جنايات مركز البلينا غيابيا بالسجن لمدة 25 عامًا مؤبد جلسة 30 يناير 2014، سرقة بالإكراه".

وقضية جنايات مركز أبوتشت غيابيا بالسجن لمدة 25 عامًا جلسة 1سبتمبر 2014 " سلاح و قضية جنح مركز نجع حمادى غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 500 جنيه جلسة 25 سبتمبر 2014، و قضية جنح مركز نجع حمادى غيابا بالحبس لمدة شهر وكفالة 100 جنيه جلسة 30 نوفمبر 2013 " تبديد والقضية جنح مركز دشنا غيابيا بالحبس لمدة شهر وكفالة 50 جنيه جلسة 30 نوفمبر 2013 "سرقة"، وقضية جنايات نجع حمادى" قتل عمد" غيابيًا بالإعدام شنقًا جلسة سبتمبر 2015.





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