برلماني: مصر تسعى لإعادة ليبيا لوضعها الصحيح

أشاد النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إيجاد حل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي، وتكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، قائلا "مصر دائما تسعى لحل مشاكل الدول العربية لأنه دورها المنشود عبر التاريخ".





وأوضح "حافظ"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر خط الدفاع الأول للدول العربية وهي التي تنقل الصورة بشكل صحيح للعالم، مشيرا إلى ضرورة نشر السلام وعدم الانجرار وراء من يدعو للتخريب.





وتابع "السلام والاستقرار لازم ينتشر فكرة الحروب لازم تقل احنا المهم عندنا أن الوطن العربي يتقدم والحرب دايما بتجيب الخراب والتدمير وأكيد هتعطل التنمية في الدول المختلفة".





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم، الثلاثاء، أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.





وشهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات.





كما تم التطرق إلى التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس أن الهدف الأساسي هو تثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، سعيًا إلى التوصل إلى حل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على أن التنسيق المشترك وقوة الارادة ووحدة المواقف العربية من شأنها فرض محددات وخطوط الأمن القومي العربي.



