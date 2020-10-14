خالد عناني: رمسيس استقبل كملك مصر في الخارج وده اللي هعمله مع 22 مومياء

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة، إن متحف الحضارة المصري كان من المفترض أن يفتتح في الفترة الماضية لكن جائحة كورونا ألقت بظلالها على موعد الافتتاح لأن موكباً للمومياوات يعتمد على تجمع الناس والزحام والتصوير وبالتالي الظروف لم تكن مواتية وأنه يتمني أن تسمح الظروف الصحية الخاصة بـ"كوفيد 19" في مصر والعالم في القريب العاجل بأن يتم عمل هذا الموكب.





وأكد "العناني" خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة» مع لميس الحديدي على قناة «on»، أنه مازال يتذكر طريقة تقديم مومياء رمسيس عندما سافرت خارج مصر، قائلاً "مازلت أتذكر عندما نقلت مومياء "رمسيس" إلى فرنسا وتم استقبالها ووضعوا لها السجاد الأحمر وعملوا لها باسبور يحمل وظيفته مكتوب عليه ملك مصر واستقبل استقبال رئيس جمهورية حاشد"، متابعا أنه إذا كان تم عمل كل هذا مع مومياء واحدة إذن فنحن لدينا 22 مومياء ولابد أن يستقبلوا استقبالا رائعا.





وأضاف وزير السياحة، أن المتحف يحتوي على الكثير من الآثار من جميع الحقب الحضارية التي مرت على مصر وتلك الآثار موضوعة في المتحف بشكل حضاري وحديث، مشيرا إلى أن "فاترينة" العرض هي الأحدث في العالم وطريقة العرض لا تقل ولكن تضاهي متاحف العالم.



