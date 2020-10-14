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أخبار البلد

نقابة الإعلاميين تعلق على اختيار طارق سعدة ضمن أعضاء مجلس الشيوخ

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:19 ص
نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين
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حمادة خطاب
هنأ مجلس نقابة الإعلاميين الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين باختياره من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عضوا بمجلس الشيوخ ضمن الـ 100عضو المعينين.

وأكد محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، اختيار الدكتور طارق سعدة لعضويه مجلس الشيوخ  أصاب أهله، موضحًا أن مجلس النقابه برئاسة طارق سعدة قدم خدمات كثيرة للإعلاميين ، وأهمها التعاقد على الكثير من المستشفيات والمعامل التي تخدم الزملاء الإعلاميين وكذلك عمل مجموعة من البروتوكولات الإعلامية مع جامعات سوهاج والفيوم، ومعهد الشروق للإعلام للارتقاء بشباب الإعلاميين من خلال الدورات التدريبية .


ومن جانبه قال خالد فتوح امين صندوق نقابة الإعلاميين’ أننا كمجلس نقابة  قدمنا خدمة مميزه للأعضاء الصيف الماضي بتوفير شقق في الساحل الشمالي ومرسي مطروح وشرم الشيخ والغردقة بأسعار مخفضة ، بالإضافة لتوفير تأشيرات  مجانية رحلة الحج للأعضاء العام قبل الماضي  وتخفيضات كبيرة في كبرى المستشفيات والمعامل والتحاليل وسنسعى دائما في توفير العديد من الخدمات لزملائنا الإعلاميين.
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