الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم يكرم أسرة اللواء أحمد فولي

كرّم عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو وعضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية اسرة اللواء أحمد فولي وذلك أثناء مراسم حفل التأبين الذي أقامته اللجنة الأولمبية المصرية اليوم بمقر اللجنة والذي حضره لفيف من الشخصيات العامة والرياضية علي رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة والسفير الكوري لدي مصر السيد "هونج".



