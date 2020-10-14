AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم يكرم أسرة اللواء أحمد فولي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:10 ص
الاتحاد المصري للتايكوندو
الاتحاد المصري للتايكوندو يكرم اسرة اللواء أ
Advertisements
محمد سمير
كرّم عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو وعضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية اسرة اللواء أحمد فولي وذلك أثناء مراسم حفل التأبين الذي أقامته اللجنة الأولمبية المصرية اليوم بمقر اللجنة والذي حضره لفيف من الشخصيات العامة والرياضية علي رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة والسفير الكوري لدي مصر السيد "هونج".

وقد ألقي السيد رئيس الاتحاد خطاب رثاء جاء فيه؛" أنه ليس فقط من يرفع علم مصر في المحافل الدولية هم اللاعبون الفائزون في البطولات الدولية ولكن أيضًا الشخصيات الرياضية القيادية المشرفة مثل اللواء أحمد فولي حيث إنه حقق الكثير من الإنجازات الدولية ورفع مكانة مصر عاليا في مناسبات عديدة ولسنين طويلة بما استطاع الوصول إليه من حب وتقدير واحترام العديد من القياديين والمسئولين من جنسيات مختلفة. 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللجنة الأولمبية تنعى أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو

رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ينعي الراحل أحمد فولي

اللواء أحمد الفولي.. حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الرياضة المصرية بعد ٧٠ عاما من الإنجازات

اللجنة الأولمبية تنظم مراسم تأبين الراحل اللواء أحمد الفولي الثلاثاء المقبل

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تأبين اللواء أحمد فولي باللجنة الأولمبية

وزير الرياضة يشارك فى مراسم تأبين اللواء أحمد الفولي باللجنة الأولمبية

ترشيحاتنا

خالد الغندور ينشر فيديو استحقاق حرس الحدود ركلة جزاء في لقاء الزمالك

صحيفة روسية: دولة عربية تقود حربا تجارية على تركيا

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بخصوص شكوى الأهلي ضد قناة تن

بـ الدانتيل الأبيض.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

أثار غضب المسلمين .. شركة مجوهرات شهيرة تسحب إعلانها المثير للجدل

رسميا.. حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة أول حالة أصيبت بفيروس كورونا مرتين.. ومفاجأة عند فحص الجثة

لأطفالك.. طريقة عمل كب كيك المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبيب المجفف؟