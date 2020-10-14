AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأطراف الليبية تتفق على عقد جولة حوار جديدة بالقاهرة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:08 ص
علم ليبيا
علم ليبيا
Advertisements
القسم الخارجي
أعلن طرفا المباحثات الليبية، عن رغبتهما بجولة ثانية من حوار القاهرة حول المسار الدستوري.

وأكدا الطرفان في بيان في ختام اجتماعهما، اتفاقهما على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والترتيب لمرحلة دائمة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به "العربية".

واستضافت مصر اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا خلال الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر الجاري برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين بهدف التباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأطر الدستور الليبي الجديد.

وبدأت فعاليات الاجتماع، بكلمة للوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الاجتماع وتمنياته للمجتمعين بالتوفيق والسداد في مهمتهم التي تهدف إلى تفعيل المسار السياسي وبحث حلول الأزمة الليبية.

وأكد "كامل"، في كلمته أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، لافتا إلى أن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى.

وأوضح أن مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، مؤكدًا أن مصر تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة أن يكون الحل "ليبي - ليبي" دون تدخل من أي أطراف خارجية.

وأضاف أنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسئوليات وصولا الى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ردود أفعال دولية إيجابية على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.. إشادة بدور مصر وترحيبها.. والفرقاء يتفقون على إخلاص الدور المصري

السيسي: موقف مصر ثابت لحل الأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية

البرلمان الليبي: تشكيل لجنة من الجيش والشرطة لحفظ الأمن في سرت

بدء اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا بالقاهرة برعاية الأمم المتحدة

اللواء عباس كامل: مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.. وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية

المبعوثة الأممية لليبيا تشيد بجهود مصر في دعم الشعب الليبي واستضافة اجتماع المسار الدستوري

ترشيحاتنا

هل ينتقل فيروس كورونا في الأماكن المفتوحة؟.. علماء يجيبون

تلميذة صغيرة تنتحر شنقًا بسبب الإيذاء النفسي

مبروك عطية: البنت لها معاملة خاصة وعلى الأب الحذر من هذا الأمر ..فيديو

ننشر أسماء 54 عضوًا من المعينين فى مجلس الشيوخ

أثار غضب المسلمين .. شركة مجوهرات شهيرة تسحب إعلانها المثير للجدل

ابن الشيخ الشعراوي يكشف حقيقة حصول إمام الدعاة على مزرعة 300 فدان من الرئيس السادات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة أول حالة أصيبت بفيروس كورونا مرتين.. ومفاجأة عند فحص الجثة

لأطفالك.. طريقة عمل كب كيك المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزبيب المجفف؟