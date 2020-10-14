أخبار التوك شو.. ضحية التحرش في بني سويف: كان فاكرني ضعيفة مش هاخد حقي.. جورج وسوف لـ وائل الإبراشى: يلعن أبو الفقر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن مصمم لعبة "بابجي" برندنج جرين "Brendan Greene" من مواليد 1978 بايرلندا، مشيرا إلى أنه قام بتصميم ألعاب كثيرة أخري ولكنها لم تحقق الشهرة كما حققت لعبة بابجي.





قالت فاطمة دياب، فتاة تعرضت للتحرش في بني سويف وأصرت على التقدم ببلاغ ضد المتحرش، إنها كل يوم صباحا تنزل من منزلها وتشتري متطلبات المنزل وهي تقود "عجلة"، مشيرة إلى أن المنطقة والمجتمع المحيط بها لا يتقبل هذا المنظر على الرغم من أنها لا يوجد ما يمنع ذلك.





قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق ، إن وزير النقل أصدر تعليمات يتم تنفيذها من غد وهي إصدار اشتراكات مجانا لكبار السن من 70 سنة.









علق الفنان جورج وسوف على فيديو نشره حول تألمه على الحرائق التي حدثت في العديد من القرى والمدن السورية قائلا: "أنا أي شيء في حياتي بشوفه ضد الإنسانية وبيوجع القلب والضمير بعلق عليه لأنه بيألمني، وأنا بتمنى الخير وكل حاجة حلوة لكل الدنيا، وده شيء من كل قلبي".









كشف الإعلامي تامر أمين، حقيقة إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور أخبار تشير إلى ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه بالفعل إصيب بكورونا.





ووجه "الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، للمخرج محمد سامي، قائلا "أعزل نفسك..وقيم حالتك صح..وخد العلاج على حسب التقييم".









قال الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة و السكان، إن هناك 240 مليون جنيه موازنة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية موزعة على عدد من الوزارات.





وأضاف نائب وزيرة الصحة و السكان، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن 80% من ميزانية المجلس القومى للسكان عبارة عن مرتبات.









قال الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولى السابق، إن مؤسستي الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي فى عامين 2013 و 2014 لم يكن لديهما الثقة أو أمل أن مصر بعد 2011 بعدما سقط المعدل الاقتصاد يعاود الارتفاع مرة أخري.









كشف الدكتور طارق سليمان، طبيب منتخب مصر السابق، عن سبب تكرار إصابات اللاعبين المصريين.





وقال طارق سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "اللاعب في مصر لم يتم تأسيسه بشكل مثالي".