ينتج 5 ملايين إطار خلال عامين.. تحالف صناعي وطني لإنتاج إطارات المركبات.. فيديو

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل بروتوكول تحالف صناعي وطني لإنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها بالشراكة بين قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع.





وأكد «توفيق» خلال برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أن هناك تحالفا صناعيا وطنيا لإنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها، مشيرا إلى أن هناك خطة لإحياء صناعة الإطارات في مصر.





وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن التحالف الوطني سينتج 5 ملايين إطار مركبة خلال سنتين كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية 7.7 مليون إطار من خلال مصنع متخصص، وهذا نصف استهلاك السوق .





وأوضح أن أغلب استهلاك الاطارات ياتي استيراد، لذلك تم التركيز على الانتاج المحلي لبعض الإطارات لإحياء الصناعة وإنشاء مصانع جديدة، مؤكدا أن الهدف أن هناك تنوعًا في الاستهلاك.





ولفت إلى أن هناك فريقًا استشاريًا على أعلى مستوى لمتابعة الفنيين، وبالتالي يحدث تعزيز للاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي، منوها إلى أن شركة النصر تنتج مركبات 25 ألف سيارة تعمل بالكهرباء فضلا عن شركات أخرى، وهذا يزيد المكون المحلي لتعميق الصناعة والتصدير الي الخارج.