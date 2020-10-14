شاهد.. امرأة عنصرية تعتدي على مُغني راب شهير أسمر البشرة وتقذفه بكلب.. فيديو

في هجوم عنصري؛ اعتدت امرأة بيضاء، على مغني راب شهير أسمر البشرة، بالضرب المبرح، وألقت في وجهه جرو صغيرًا، حيث سقط الكلب على الأرض في مشهد مروع، واختبأ منها؛ مما دفع المطرب إلى العطف عليه وتبنيه.

ويظهر الكلب في اللقطات المروعة عاجزًا مذعورًا وهو يركض نحو مغني الراب «جلو مولا» خلال الحادثة المزعجة في كاليفورنيا.





وبدا أن المرأة اعتدت جسديًا على الرجل طوال المعركة التي دارت في شارع مهجور بـ لوس أنجلوس، وقد انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشره المطرب مولا.





ودخلت المرأة المجهولة في مشادة كلامية خلال منتصف النهار، ثم أمسكت المرأة بالكلب تحت ذراعها وتقدمت للأمام والخلف وتشتت كلامها.





ولم يفهم المطرب ما تتحدث عنه المرأة بالضبط، وقال لها: "دعيني أعود إلى سيارتي يا أختي"، تكرر المرأة نداءها له بالأسود وتبدأ في إهانته دون سبب واضح.





يسأل مرة أخرى: "وماذا إن كنت أسود؟ ماذا ستفعلين؟"، تبصق المرأة على الأرض قبل أن تقترب من وجهه وتقول: "ولماذا لا تكن أبيض؟" يجيب: 'لم أقل شيئًا عن العرق أنت عنصرية"، تتحول المرأة إلى عدوانية أكثر مع استمرار القتال وتحاول ركل وضرب مغني الراب.





وعندما سألها المغني جلو مولا عما إذا كان الجرو الذي تمسك به ينتمي إليها، تقذفه بالكلب دون سابق إنذار، ويطير الحيوان في الهواء ويضرب مغني الراب قبل أن يرتد عن جسده ويصطدم بالرصيف.





بعد سقوطه على الأرض ركض الكلب في خوف نحو المطرب مذعورًا، وبعد أن غادرت لفترة وجيزة عادت لتخبره أن لديها سجلًا في الصحة العقلية وستتهمه بسرقة كلبها.





حصد الفيديو أكثر من 22.5 مليون مشاهدة منذ نشره على Twitter و Instagram بواسطة Glo Mula، تبنى مغني الراب الجرو منذ ذلك الحين وأطلق عليه اسم فيلم، وكتب على تويتر: "أتساءل ما الذي حدث ولكن لدي كلب جديد؟".



