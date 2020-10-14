دعاء فاروق ترد على «فبركة» مداخلة السحر

أثارت الإعلامية دعاء فاروق جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية لمتصلة تحدثت عن قيامها بسحر للتفرقة بين زوجين، بجانب إقامتها علاقات على الهاتف مع رجال آخرين بعد زواجها من الرجل الذي قامت بالسحر له.





وكتبت "دعاء" عبر حسابها الشخصي بتطبيق "انستجرام": لم أكن أتخيل كل ردود الأفعال اللي جت علي الحلقة إياها بتاعت السحر للست إياها.. منهم من قال وهو واثق قوى إننا مفبركين المكالمة .. وهو الشيء الذى لم يحدث وربنا عالم ويحاسبني على مدى صدقي من عدمه.. ثم أنا خيالي مهما كان واسع ومؤلفة جبارة مش هعرف اعمل السيناريو الجبار المذهل ده .. كنت أطلعها ندمانة طيب عشان يبقي الموضوع دراماتيكي مؤثر، ده قلب موجة كوميدي والناس ضحكت عليه وعملوا نكت وافيهات اكتر من العظة اللي المفروض ياخدوها".





تابعت: "أما بخصوص الريأكشنات.. فأنا مش قادرة أفهم هي كان فيها ايه عشان يحصل كم ردود الأفعال الرهيب حواليها بالشكل ده، لدرجة إن الناس فرغوها وعملوها ستيكرز وايموجيز وصحيت لقيت كل الناس باعتينهالي، مشكرين علي كل هذا الاهتمام بالحلقة اللي تعدت السبع ملايين مشاهدة في أقل من يومين، الغريب هو كمية القصص الحقيقية من ناس أعرفهم شخصيا اللي اتعملهم سحر وبعتوا حكوا لي وقائع عجب العجاب، شكلنا هنكمل الملف ده لان فيه مصايب كتير".





وواصلت: "أخيرا.. نداء لأم محمد يا رب تتوبي بجد.. لأن لو موصلكيش بعد كل ده إنك عاملة مصيبة سودا ولازم تندمي ندم عمرك يبقي الناس عندهم حق يشنوا عليكي وعلي اللي زيك كل الهجوم ده".