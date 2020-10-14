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رياضة

أحمد عيد عبد الملك يهنئ غزل المحلة بالصعود للدوري الممتاز

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:05 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
هنأ احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، فريق غزل المحلة؛ عقب صعوده إلى بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد غياب دام لـ 4 مواسم. 

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر "تويتر" : "‏عودة حميدة لبطل من ابطال الدوري وممثل مصر إفريقيا وتاريخ كبير، غزل المحلة مليون مبروك لجماهير المحلة، هو ده الدوري الي بتمناه، كله اندية عريقة وجماهيرية".

وعاد فريق غزل المحلة للدورى الممتاز بعد الفوز علي فريق الاولمبي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس علي ملعب الفريق السكندري ضمن منافسات الجولة ال22 والاخيرة من مسابقة دورى القسم الثاني . 

وتقدم فريق الأوليمبي عن طريق كريسبو في الدقيقة 13 وبعدها جاء رد غزل المحلة سريعا عن طريق محمد سامي الشهير بـ"فان دايك" في الدقيقة 15 ، قبل أن يضيف المحلة الهدف الثاني في الدقيقة 27 . 

كانت آخر مشاركة لفريق غزل المحلة فى بطولة الدورى الممتاز منذ 4 مواسم وبالتحديد موسم 2015-2016 واحتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة من 13 تعادلا وبدون تحقيق فوز واحد . 

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علي الجانب الآخر حقق فريق فاركو الفوز على منافسه بلدية المحلة بنتيجة أربعة أهداف دون رد إلا ان فارق النقاط في صالح فريق غزل المحلة .

وخلال الموسم الحالي نجح خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة في تحقيق الفوز في 14 مباراة وخسر 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 32 هدفا كأقوى خط هجوم في المجموعة واستقبل 11 هدفا.
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