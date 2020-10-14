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أخبار العالم

هجوم إلكتروني يستهدف منظمات حكومية في إيران

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:40 ص
هجوم إلكتروني يستهدف
هجوم إلكتروني يستهدف منظمات حكومية إيرانية
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية، وقوع هجوم سيبراني، استهدف منظمتين حكوميتين، وذلك بعد أنباء عن هجمات إلكترونية ضد عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

وذكرت وزارة الاتصالات الإيرانية أن الهجوم الإلكتروني شمل منظمتين حكوميتين فقط، موضحًا أن الجهات المختصة تحقق في الأمر، وفقًا لموقع "إيران إنترناشيونال".

وقال مركز ماهر، التابع للوزارة الإيرانية، إنه جاهز لتقديم أي مساعدة في حال طلب ذلك.

وأضاف، في بيان، أنه لا يوجد دليل على هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد مختلف الأجهزة الحكومية.

ولم تكشف التقارير عن المنظمات الحكومية والهيئات المستهدفة خلال الهجوم الإلكتروني.

وسبق أن أعلنت طهران، أنها تترقب رفع حظر الأسلحة المفروض عليها في 17 أكتوبر الجاري، مضيفة أن ذلك سيكون فشلاً أمريكياً جديداً.

واعترفت السلطات الإيرانية، بأن العقوبات الأمريكية على المصارف؛ تسببت في خسائر كبيرة على النظام المالي الإيراني.
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