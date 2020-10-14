توقعات طقس الأربعاء وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة على محافظات مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة، والوجه البحري حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.





والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر قد تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تسود الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وتكون كثيفة على السواحل الشرقية.





كما يتوقع خبراء الارصاد أن يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء على المحافظات: