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أخبار العالم

بيان هام من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:34 ص
بيان من حزب الله
بيان من حزب الله وحركة أمل عن المفاوضات مع إسرائيل
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قسم الخارجي
أعلن كل من "حزب الله" اللبناني، وحركة أمل، رفضهما وجود شخصيات مدنية، ضمن الوفد اللبناني الذي سيشارك في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل.

وقال حزب الله وحركة أمل، في بيان، إنهما يرفضان ما حدث، معتبرين أنه "يخرج عن اتفاق الإطار" الذي أعلنه رئيس البرلمان نبيه بري، و"يضر بموقف لبنان ومصلحته".

وطالب الثنائي الشيعي، برفض الانجرار إلى ما يريده العدو الإسرائيلي، من خلال تشكيلته لوفده المفاوض، وضمه بأغلبه شخصيات ذات طابع سياسي واقتصادي، حسبما جاء في البيان.

ودعا الطرفان، إلى العودة عن هذا القرار، وإعادة تشكيل الوفد اللبناني بما ينسجم مع اتفاق الإطار، والذي يفترض عقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصرا.

وجاء موقف القوى اللبنانية؛ بعد ساعات من متابعة الرئيس اللبناني ميشال عون التجهيزات لانعقاد الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أعلن مطلع الشهر الجاري التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني، لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأكد بري، أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات.

وفي وقت سابق، كشفت الرئاسة اللبنانية عن تشكيل الوفد الذي سيشارك في التفاوض مع إسرائيل، معلنة أنه يتألف من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ​وسام شباط​، والخبير نجيب مسيحي.
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