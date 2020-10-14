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رياضة

شوبير يهنئ فريق غزل المحلة بالصعود لـ الدوري الممتاز

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:41 ص
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
علّق الكابتن أحمد شوبير على صعود فريق غزل المحلة لبطولة الدوري المصري الممتاز بعد غياب دام لـ 4 مواسم.

وغرّد أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏ألف مبروك لغزل المحلة. نورتوا الممتاز".

وعاد فريق غزل المحلة للدورى الممتاز بعد الفوز علي فريق الأوليمبي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم علي ملعب الفريق السكندري ضمن منافسات الجولة ال22 والاخيرة من مسابقة دورى القسم الثاني . 

تقدم فريق الأوليمبي عن طريق كريسبو في الدقيقة 13 وبعدها جاء رد غزل المحلة سريعا عن طريق محمد سامي الشهير بـ"فان دايك" في الدقيقة 15 ، قبل أن يضيف المحلة الهدف الثاني في الدقيقة 27 . 

كانت آخر مشاركة لفريق غزل المحلة فى بطولة الدورى الممتاز منذ 4 مواسم وبالتحديد موسم 2015-2016 واحتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة من 13 تعادلا وبدون تحقيق فوز واحد . 

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علي الجانب الآخر حقق فريق فاركو الفوز على منافسه بلدية المحلة بنتيجة أربعة أهداف دون رد إلا أن فارق النقاط في صالح فريق غزل المحلة.

وخلال الموسم الحالي نجح خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة في تحقيق الفوز في 14 مباراة وخسر 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 32 هدفا كأقوى خط هجوم في المجموعة واستقبل 11 هدفا.
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