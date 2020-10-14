مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
مباراة كرواتيا وفرنسا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 4.
مباراة إنجلترا والدنمارك في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 2.
مباراة أيسلندا وبلجيكا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 5.
مباراة إيطاليا وهولندا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 1.
مباراة البرتغال والسويد في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 6.
مباراة تركيا وصربيا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 8.
مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
مباراة وادي دجلة والجونة في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة - عبر قناة أون تايم سبورت 1.
مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة
مباراة طلائع الجيش وبيراميدز في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة - عبر قناة أون تايم سبورت 1.
مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم – أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة
مباراة بيرو والبرازيل في تمام الساعة 2 صباحًا بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 1.
مباراة تشيلي وكولومبيا في تمام الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 3.