مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، الموافق 14 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات الدولية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية و تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية، والدوري المصري.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاربعاء ، 14 أكتوبر 2020، على النحو التالي:



مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة





مباراة كرواتيا وفرنسا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 4.





مباراة إنجلترا والدنمارك في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 2.





مباراة أيسلندا وبلجيكا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 5.





مباراة إيطاليا وهولندا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 1.





مباراة البرتغال والسويد في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 6.





مباراة تركيا وصربيا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 8.