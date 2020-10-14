AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:05 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تقام اليوم، الأربعاء، الموافق 14 أكتوبر 2020، العديد من المواجهات الدولية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية، والدوري المصري.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاربعاء ، 14 أكتوبر 2020، على النحو التالي:

مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

مباراة كرواتيا وفرنسا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 4.

مباراة إنجلترا والدنمارك في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 2.

مباراة أيسلندا وبلجيكا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 5.

مباراة إيطاليا وهولندا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 1.

مباراة البرتغال والسويد في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 6.

مباراة تركيا وصربيا في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 8.

مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

مباراة وادي دجلة والجونة في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة - عبر قناة أون تايم سبورت 1.

مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

مباراة طلائع الجيش وبيراميدز في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة - عبر قناة أون تايم سبورت 1.

مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم – أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

مباراة بيرو والبرازيل في تمام الساعة 2 صباحًا بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 1.

مباراة تشيلي وكولومبيا في تمام الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت القاهرة - عبر قناة بي إن سبورت 3.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

دوري الأمم الأوروبية.. موعد مباراة البرتغال ضد كرواتيا والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

مباراة كرواتيا والسويد في دوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 -10- 2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10/14 /2020.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

سميرة سعيد تنعي عزيز سعد الله

أول رد فعل من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

لا يجوز تنفيذ الوصية في هذه الحالة ..علي جمعة يكشف عنها

دعاء فاروق ترد على «فبركة» مداخلة السحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نمر يحتضن شجرة.. أفضل صور الطبيعة البرية لعام 2020

أغرب جريمة كرة قدم.. لاعبو فريق يقتلون زميلهم بعد تسجيل هدف في نفسه.. فيديو

شاهد.. امرأة عنصرية تعتدي على مُغني راب شهير أسمر البشرة وتقذفه بكلب.. فيديو