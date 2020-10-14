بخطوات سهلة جدًا.. طريقة عمل أرز الصيادية «البُني اللون»

يعشق الكثير من الأشخاص، تناول أرز الصيادية، ويفضل تناوله مع السمك، لذلك سنوضح لك كيفية تحضير أرز صيادية رائع ولذيذ، باتباع خطوات سهلة، ويقدم هذا الطبق مع أي نوع من المأكولات البحرية أو وصفات الأسماك سواء كانت مخبوزة أو مقلية.

وكشف موقع "هيلثي"، عن أفضل طريقة لعمل أرز الصيادية.

مكونات:

بصلة كبيرة مفرومة

ثوم وكرفس مفروم (اختياري)

ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

جوزة الطيب حسب الرغبة

2 ملعقة صغيرة سكر (أو 2 ملعقة صغيرة كاتشب)

2 ونصف كوب ماء

2 كوب أرز مغسول

طريقة عمل أرز الصيادية البني:

يقلى البصل في زيت عميق لبعض الوقت ويضاف الثوم والكرفس ثم يقلب جيدا حتى يصبح البصل بني.

أضيفي معجون الطماطم والسكر أو الكاتشب ثم قلبي لمدة دقيقة. نضيف الأرز ونقلب حتى يتجانس الخليط.

يُضاف الماء المغلي، ويُغطى القدر ويُترك على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الأرز.

يقدم هذا الطبق ساخنًا مع أي نوع من الأسماك ومزين بأوراق الكزبرة أو البقدونس.