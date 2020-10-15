بدراوى: تأجيل اجتماع الهيئة الوفدية بعد الانتخابات البرلمانية يتفق مع اللائحة الداخلية للحزب

قال فؤاد بدراوى ، سكرتير عام حزب الوفد أننا الان فى معركة انتخابات مجلس النواب ولذلك فلا يعقل ان يتم إجراء إنتخابات داخلية لحزب الوفد فى الوقت الذى يحتاج فيه الحزب إلى التفرغ بكل أماناته من القاهرة إلى أسوان للإستعداد لإنتخابات مجلس النواب ، وبالتالى فكان من الطبيعى تأجيل إجتماع الهيئة الوفدية إلى ما بعد الإنتخابات البرلمانية وهذا ما نصت عليه اللائحة الداخلية لحزب الوفد.

وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ليس هناك أى ضرورة للتعجل فى عقد إجتماع الهيئة الوفدية لأنه من الممكن تأجيلها إلى وقت لاحق لحين إنتهاء الحزب من معركته فى انتخابات مجلس النواب.

وكان قد أكد فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ضرورة التزام جميع الأعضاء بمواد اللائحة وعدم الخروج على النظام حفاظًا على تماسك الحزب.





وأشار بدراوي إلى أن دعوة الهيئة الوفدية التي كان من المقرر عقدها يوم ١٦ أكتوبر الجاري تعذر دعوتها لضيق الوقت في إعداد كشوف الهيئة الوفدية ومن ثم أصدر رئيس الوفد قرار رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بتأجيل دعوة الهيئة الوفدية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب بما يتفق مع مواد اللائحة.





وشدد بدراوي على أن أي دعوة لأي اجتماعات هي دعوة للفوضى ويتحمل مسئوليتها من يدعو لها ويشارك فيها.



