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تعليم

جامعة السويس تطلق مبادرة ابدأ مشروعك للحصول على تمويل لمشروعك الخاص

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
مبادرة
مبادرة
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حسن غنيمة
 أطلقت جامعة السويس  مبادرة  "ابدأ مشروعك" كأحد الأدوار المجتمعية والخدمية للجامعة لتفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . 

وتبدأ الجامعة بإعداد برامج تدريبية للشباب الراغب في الحصول على التمويل لمشروعات في مجالات ((تصنيع وتعليب الأسماك))  

وأشار بيان الجامعة، ان من شروط المتقدم إلا يقل السن عن ٢١ عام و أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها و مؤهل عال أو متوسط أو إجادة القراءة والكتابة .

واضاف البيان ، ان عند اجتياز المتدرب للدورات التدربيبة يكون مؤهل للحصول على تمويل للمشروع المقترح بقرض ميسر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
 
وللتقديم والتسجيل من خلال الرابط التالي حتى موعد أقصاه ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ : 


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