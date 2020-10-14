جامعة السويس تطلق مبادرة ابدأ مشروعك للحصول على تمويل لمشروعك الخاص

أطلقت جامعة السويس مبادرة "ابدأ مشروعك" كأحد الأدوار المجتمعية والخدمية للجامعة لتفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .





وتبدأ الجامعة بإعداد برامج تدريبية للشباب الراغب في الحصول على التمويل لمشروعات في مجالات ((تصنيع وتعليب الأسماك))





وأشار بيان الجامعة، ان من شروط المتقدم إلا يقل السن عن ٢١ عام و أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها و مؤهل عال أو متوسط أو إجادة القراءة والكتابة .





واضاف البيان ، ان عند اجتياز المتدرب للدورات التدربيبة يكون مؤهل للحصول على تمويل للمشروع المقترح بقرض ميسر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وللتقديم والتسجيل من خلال الرابط التالي حتى موعد أقصاه ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ :







