مرصد الأزهر يعيد نشر حملة أكتوبر.. التضحية والفداء

أعاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، نشر حملة «أكتوبر.. التضحية والفداء» التي أطلقها العام الماضي؛ للتذكير بالملحمة الكبرى التي سطَّرتها القوات المسلحة المصرية في تحرير الأرض واستعادة الكرامة، والإشارة إلى تضحيات جنود الجيش المصري الذين ضربوا أروع أمثلة البطولة والفداء في ذلك النصر العظيم.





وتؤكد رسائل الحملة أصالةَ الشعب المصري -بجميع طوائفه- وانتماءَه لتراب هذا الوطن؛ حين وقف إلى جوار قواته المسلحة في أحلك الظروف التي مرت بها البلاد، لافتةً إلى أن ذلك المشهد التاريخي يعكس قدرة المصريين على مجابهة الإرهاب الأسود الذي يهدِّد العالم خلال الفترة الراهنة.





وتضمنت الرسالة الأولى:



