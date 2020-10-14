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ديني

مرصد الأزهر يعيد نشر حملة أكتوبر.. التضحية والفداء

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:49 ص
نصر أكتوبر
نصر أكتوبر
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عبد الرحمن محمد
أعاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، نشر حملة «أكتوبر.. التضحية والفداء» التي أطلقها العام الماضي؛ للتذكير بالملحمة الكبرى التي سطَّرتها القوات المسلحة المصرية في تحرير الأرض واستعادة الكرامة، والإشارة إلى تضحيات جنود الجيش المصري الذين ضربوا أروع أمثلة البطولة والفداء في ذلك النصر العظيم.

وتؤكد رسائل الحملة أصالةَ الشعب المصري -بجميع طوائفه- وانتماءَه لتراب هذا الوطن؛ حين وقف إلى جوار قواته المسلحة في أحلك الظروف التي مرت بها البلاد، لافتةً إلى أن ذلك المشهد التاريخي يعكس قدرة المصريين على مجابهة الإرهاب الأسود الذي يهدِّد العالم خلال الفترة الراهنة.

وتضمنت الرسالة الأولى:

جسَّد نصر أكتوبر أصالة شعب مصر وقواته المسلحة، وعظمة ولائهم للوطن وقدرتهم على الوقوف في وجه الغاصب والإرهاب.
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