لبلوغه سن التقاعد .. السويس تكرم سكرتيرها العام

، حفل تكريم للواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لبلوغه سن التقاعد، بقاعة أكاديمية شركة النصر للبترول بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و خالد سعداوى السكرتير العام الجديد والعميد إيهاب حسن السكرتير العام المساعد الجديد والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس و اللواء دكتور باسم العطار مساعد مدير

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم كلمة اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام السابق، والذى اكد عن اعتزازه فى الفترة التى تولى فيها مسئولية السكرتير العام، لافتا أنه كان حريصا على الارتقاء بالعمل داخل ديوان العام.





وأضاف عبد العظيم أن محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، قيمة كبيرة تعلمنا منه الكثير في القوات المسلحة وأيضا تعلمت منه الكثير خلال سنتين عمل داخل مبنى ديوان العام لمحافظة السويس.





قال الدكتور عبد الله رمضان، إن العمل تحت قيادة اللواء عبد المجيد وفي وجود اللواء طارق عبد العظيم اضافة له الكثير فى عمله داخل مبنى المحافظة، مؤكدا أنه لم يتأخر عن أحد فى مساعدات داخل نطاق العمل.





قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أننا دائما حريصون على تكريم العاملين داخل الديوان العام لمحافظة السويس، مضيفا أن اللواء طارق أعطى للمحافظة الكثير وساعده في ضبط العمل والتقدم والانتهاء العديد من المشروعات القائمة.





وأضاف محافظ السويس، أن المحافظة تمتلك مشروعين سيتم تقديمهم للقيادة السياسية خلال الفترة القادمة سيحول المدينة إلى أجمل محافظة على مستوى الجمهورية، مضيفا أن هناك ٢٧ مشروع صرف صحى قائم. مؤكدا أن هناك مشروعات كثيرة ستقام لرفع كفاءة المرافق والخدمات العامة علي أرض السويس الباسلة.





وقام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمنح درع محافظة السويس للواء طارق عبد العظيم تقديرا لجهوده في خدمة السويس طوال فترة أولية منصب السكرتير العام للمحافظة.





وفي اللقاء قدم المحافظ التهنئة للأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام الجديد للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد الجديد علي توليها عملهما الجديد مطالبهما بلاش قصاري جهودهما من أجل صالح السويس.





كما قدم المحافظ التهنئة للواء خالد زهران رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر علي تجديد الثقة من القيادة السياسية عام آخر لرئاسة هيئة الموانئ لمزيد من الإنجازات والخدمات علي أرض السويس في مجال الموانئ والملاحة البحرية.





وفي نهاية حفل الوفاء أهدي كل من اللواء خالد زهران رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس ومحمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول ومحمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول وفوزية عبد الله مقررة المجلس القومي للمرأة ودينا محمود ممثلا لشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادة التنفيذية الدروع للواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة تكريما وتقديرا لما قدمه من تعاون كامل مع هذه الجهات والخدمات الجليلة التي قدمها في خدمة السويس.





حضر التكريم لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ورؤساء الشركات وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادة التنفيذية والمجتمع المدني وشعب السويس.