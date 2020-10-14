عاصم السعدني: سيتي كلوب سيقيم أولمبياد اكتشاف الأبطال

أكد عاصم السعدني مدير النشاط الرياضي فى سيتي كلوب أن إنشاء الأكاديميات داخل النادى سيكون بشكل علمي من أجل تأهيل أبناء النادى للبطولات والمنافسات.





وقال السعدني: "هناك مهرجانات ستقام فى سيتي كلوب كل فترة، وفى نهاية الموسم الأول سنقيم أولمبياد سيتي، وستكون الأولمبباد فى جميع الألعاب وستكون الأولمبباد متداخل فيها النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي".





وأضاف: "لدينا مشروع رياضي لتدريب أصحاب الهمم".



