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رياضة

عاصم السعدني: سيتي كلوب سيقيم أولمبياد اكتشاف الأبطال

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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محمد سمير
أكد عاصم السعدني مدير النشاط الرياضي فى سيتي كلوب أن إنشاء الأكاديميات داخل النادى سيكون بشكل علمي من أجل تأهيل أبناء النادى للبطولات والمنافسات.

وقال السعدني: "هناك مهرجانات ستقام فى سيتي كلوب كل فترة، وفى نهاية الموسم الأول سنقيم أولمبياد سيتي، وستكون الأولمبباد فى جميع الألعاب وستكون الأولمبباد متداخل فيها النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي".

وأضاف: "لدينا مشروع رياضي لتدريب  أصحاب الهمم".

وتابع: "سنقوم برعاية جميع المواهب بدلًا ما المواهب تدفع الاشتراكات سنقوم برعايتهم ولدينا طموح كبير أن نتمكن من تقديم لاعبين للاحتراف خارج مصر، كما أننا سنستعين بخبرات خارجية فى المستقبل".
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