محافظ المنوفية يشدد على جاهزية المدارس والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

استهل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعه اليوم للوقوف على مدى الاستعداد التام لإستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021، بتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوى الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة، مشددًا على جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.





وأشار المحافظ إلى ضرورة عرض تقرير يومى عن اليوم الدراسى كاملًا بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والصحة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام والإجراءات التى يتم إتخاذها في حالة أى طوارئ او ظهور حالات اشتباه حتى يتسنى إتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.





وحضر الاجتماع اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والدكتورة ريموندا رفعت شنودة ومحمد فرج أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب ، ووكيل وزارة التربية والتعليم والصحة ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ومدير عام الشركة المصرية للإتصالات ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى وممثلى شركة الكهرباء وعدد من مديرى إدارت الشئون الصحية وممثل عن الأزهر الشريف.





ووجه محافظ المنوفية بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المدينة وعضوية التربية والتعليم والصحة للمرور على المدارس للتأكد من إتباع كافة التعليمات للوقاية الصحية من فيروس كورونا وكذا قيام مديرية الصحة بالمرور لمتابعة تخصيص غرفة عزل والتأكد من مدى مطابقتها لشروط الجودة وتوافر كافة مستلزمات الوقاية .





كما شدد المحافظ على تنظيف خزانات ودورات المياة بشكل دائم وتفعيل لجنة الأزمات بكل مدرسة للتعامل الفورى مع اى طوارى، مشددا بضرورة نشر جداول حضور الطلاب بكافة المراحل الدراسية على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات المدارس . مناشدًا أولياء الأمور بإلزام أبنائهم بإرتداء الكمامات أثناء ذهابهم للمدرسة حرصًا على صحتهم.





واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أحمد سويد الإستعدادات التى اتخذتها المديرية لإستقبال الطلاب خلال العام الدراسى الجديد ، حيث أوضح بأنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لوضع خطة لنشر الوعي الصحي والوقائي في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد بالمدارس استعدادا لبدء العام الدراسي.





وأكد أنه تم تشكيل لجان متابعة للتأكد من تطبيق وتنفيذ الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسى بالمدارس حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب ، كما أكد على مراعاة التباعد بين الطلاب ومسافات بينية لا تقل عن متر ، فضلًا عن توفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة داخل كل مدرسة بإستمرار وكذا عمل ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال ونشر بوسترات لتوعية كافة الطلاب.





وأشار "سويد" إلى أنه تم التشديد على حظر إقامة أي مسابقات أو بروتوكولات أو التعاقد مع أماكن ألعاب ترفيهية و حظر جمع التبرعات المالية أو العينية من أولياء الأمور تحت أي مسمى وعدم ربطها بتحويل أو قبول أبنائهم بالمدارس، هذا وقد تم إستعراض إجراءات حضور الطلاب داخل المدارس بمختلف المراحل الدراسية وكذا إجراءات سد عجز المعلمين بالمدارس على مستوى المحافظة ، وقد أكد سويد على أنه تم استكمال النواقص من الكتب الدراسية بالتوريدات والكتب تم استلامها وتوزيعها علي المدارس بنسبة 100%.





وفى إطار تطوير منظومة التعليم والإرتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب تم تدريب أكثر من 3 آلاف معلم من معلمى التعليم الفنى على استخدام المنصة استعدادا للعام الدراسى من خلال قيام مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية بتقديم دورات تدريبية مجانية للمعلمين حول تصميم الدروس بنظام أون لاين لأول مرة على مستوى الجمهورية وكذا تنظيم دورات تدريبية لموجهي عموم الأنشطة على استخدام التدريب وورش العمل بنظام أون لاين.





وأكد سويد أنه خلال عـام 2020 تم الاستلام المبدئى لعدد (35) مدرسة وجارى تطوير ورفع كفاءة 30 مدرسة موزعين (25) تعليم عام ، عدد (4) تربية خاصة ، عدد (2) مدرسة تعليم فنـى، مشيرا إلى دخول (60) مدرسة جديدة على مستوى المحافظة الجودة خلال هذا العام .





وقال سويد ان محافظة المنوفية كان لها السبق في تفعيل القرار الوزراى لمجموعات التقوية بالمدارس بفضل جهود محافظ المنوفية في هذا الشان ، مؤكدا على مرور لجان بمديرية التربية والتعليم لمتابعة هذه المجموعات ، كما أشار إلى أنه تم تكريم المحافظة ضمن 7 محافظات على مستوى الجمهورية لحصولها على المركز الثالث من حيث كفاءة الأداء وإنتظام الدراسة والإمتحانات.



