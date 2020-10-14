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ديني

الأوقاف: إعفاء مدير إدارة المحلة ومفتش الدعوة من عملهما ونقل 3 أئمة من الغربية للإسكندرية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:05 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف إعفاء كل من: الشيخ عبد العال بدر السيد خليف – مدير إدارة أوقاف المحلة ثان – من عمله وعودته إلى إمام وخطيب ومدرس مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ عبد الله عبد الفتاح أحمد النايح – مفتش دعوة – من عمله وعودته إمام وخطيب ومدرس وخصم شهرين من بدل صعود المنبر.

كما قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف نقل كل من: الشيخ أحمد نعيم أحمد جحا – إمام وخطيب ومدرس – من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر ، والشيخ عبد الرازق رفعت عبد الرازق عنوس – إمام وخطيب ومدرس – من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر ، والشيخ عبد الحميد عبد القادر الزغبي – إمام وخطيب ومدرس – من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.
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