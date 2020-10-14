الأوقاف: إعفاء مدير إدارة المحلة ومفتش الدعوة من عملهما ونقل 3 أئمة من الغربية للإسكندرية

قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف إعفاء كل من: الشيخ عبد العال بدر السيد خليف – مدير إدارة أوقاف المحلة ثان – من عمله وعودته إلى إمام وخطيب ومدرس مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ عبد الله عبد الفتاح أحمد النايح – مفتش دعوة – من عمله وعودته إمام وخطيب ومدرس وخصم شهرين من بدل صعود المنبر.





كما قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف نقل كل من: الشيخ أحمد نعيم أحمد جحا – إمام وخطيب ومدرس – من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر ، والشيخ عبد الرازق رفعت عبد الرازق عنوس – إمام وخطيب ومدرس – من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر ، والشيخ عبد الحميد عبد القادر الزغبي – إمام وخطيب ومدرس – من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر.



