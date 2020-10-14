رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير أعمال اختبارات القبول بمركز التعليم المُدمج

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال اختبارات القبول التي أجراها مركز التعليم المدمج للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج دار العلوم العربية والاسلامية وتحقيق التراث.

والذي يأتي بالشراكة مع جامعة المنيا، حيث رافقه الدكتور كمال محمد سيد خليل مدير المركز، والدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد كلية الاداب،والدكتور عدلى محمد عبد الرؤوف منسق البرنامج.

وقال الدكتور كمال محمد سيد خليل، أن 180 طالب وطالبة تقدموا للتسجيل بالبرنامج، والذي يقبل الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات، وذلك بشرط مرور عاميين كما يشترط ايضًا اجتياز المتقدمين لامتحان القبول، موضحًا أن الاختبارات أجريت بمقر المركز الرئيسي بالجامعة القديمة، حيث شملت اختبارات في اللغة العربية، الإنجليزية والحاسب الآلي.

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ومن الجدير بالذكر أن أعضاء لجنتي التعليم العالي والقوات المسلحة أجروا ظهر أمس، جولة تفقدية بموقع إنشاء جامعة سوهاج الأهلية الجديدة المزمع انشاؤها بالحرم الجامعي الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة.

وقال "عزيز" أن اللجنة ضمت كل من المهندس هيثم سيد بالمكتب الفني لوزير التعليم العالي، الملازم اول عمر سعيد إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، والملازم أول ابانوب أسعد عن هيئة المساحة العسكرية.

وأوضح أن إنشاء جامعة أهلية تابعة لجامعة سوهاج يوفر فرص إضافية لأبناء الاقليم للالتحاق بالتعليم العالى، وذلك لتقليل انتقال الطلاب بين المحافظات وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، إلى جانب المساهمة في تلبية احتياجات سوق العمل بشكل أوسع من خلال استحداث برامج تعليمية متطورة في مختلف المجالات.

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن الجامعة مُخصص لها مساحة 60 فدان بداخل الحرم الجامعي الجديد، والمخطط لها أن تضم 7 كليات منها الهندسة والبترول، الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى كليات طب الفم والاسنان، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية الفنون والإعلام الرقمي واللغات.