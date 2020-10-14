إجراءات جديدة سيتم تطبيقها في المدارس المصرية اليابانية هذا العام.. تعرف عليها

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم عن استعدادات المدارس المصرية اليابانية لبدء العام الدراسي الجديد وإجراءات حماية الطلاب والحفاظ على صحتهم.





وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية إن استعدادات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد: - سيتم توفير جهاز قياس الحرارة الإلكتروني.

- سيتم التعقيم بشكل متواصل حتى للألعاب التي يتم استخدامها على الأقل مرتين في اليوم.

- توفير شماعات خارج الفصل ليعلق عليها التلاميذ الجاكت في حالة خلعه.

- تخصيص سلالم للصعود وأخرى للنزول، وذلك رغبة منا لتحقيق التباعد الصحي السليم.

- يتم فصل المراحل في أوقات استخدام البوابات دخولًا وخروجًا.





كما تم الإعلان عن إرشادات المدارس المصرية اليابانية لأولياء الأمور، والتي تتمثل فيما يلي:



- توفير حقيبة صغيرة مع كل طالب تحتوي على أدواته الشخصية ومعقمات خاصة "بما يتناسب مع ميزانية ولى الأمر وعلى مسئوليته"، وكتابة اسم الطالب على الشنطة، وفي مرحلة رياض الأطفال يتم لصق صورة الطفل.

- المحافظة على تناول الأكل الصحي الذي يمدهم بكل العناصر الغذائية التي يحتاج إليها.

- إخطار المدرسة بأى حالات إصابة بفيروس كورونا أو أى أعراض مشابهه أو مخالطة حرصًا على باقى الطلاب والمعلمين.



أما عن مواعيد و نظام الدراسة في المدارس المصرية اليابانية فهي كالتالي: - ايام الدراسة من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء.

- الأسبوع الأول من الدراسة سيكون "بملابس خروج" وليس الزي المدرسي، وذلك رغبة منا في تهيئة الأطفال للعام الدراسي الجديد.

- مرحلة رياض الأطفال ستبدأ من الساعة ٧:٤٥ صباحا إلى الساعة ٢:٤٥ عصرا.