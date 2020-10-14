ابدأ حلمك وصنايعية مصر.. مبادرات ثقافية تضيىء الصعيد وتكشف عن الموهوبين والمبدعين

من صعيد مصر، وبالتحديد محافظة أسيوط، جاءت مبادرة "ابدأ حلمك" ، التي أطلقتها وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي حققت نجاحات كبيرة، بتخرج الدفعة الأولى، منذ يومين، في حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التي أشادت العرض المسرحي الذي قدمته الدقعة.





وجاء إطلاق المرحلة الأولى للمشروع من محافظ أسيوط، لتطبيق مبدأ العدالة الثقافية، ضمن استيراتيجة الدولة المصرية 2030، والتي تعمل عليها وزارة الثقافة في الفترة الحالية، وساعد النجاح الذي حققه المشروع في إعلان وزيرة الثقافة عزمها على مواصلة تنفيذ مختلف البرامج الابداعية الرامية إلى صناعة جيل جديد من الفنانين وخلق شخصيات مستنيرة تمتلك القدرة على تجاوز التحديات التي تواجه الوطن للإسهام في تحقيق التنمية المنشودة.





وأشارت إلى أن مشروع "ابدأ حلمك" ، يمثل أحد محاور استراتيجية اكتشاف قدرات الموهوبين والمبدعين والنابغين في كافة مجالات الإبداع ويستهدف تأصيل عملية تحقيق العدالة الثقافية خاصة فى محافظات الصعيد.





وعبرت عن سعادتها بالمشاركة الفعالة للفتيات وبالمستوى المتميز الذي ظهر عليه المتدربون وشجاعتهم وجرأتهم لتحقيق حلمهم قائلة " فخورة بكم يا أبناء اسيوط" ومؤكدة انهم يمثلون صورة معبرة لقوة مصر الناعمة واصفة أبناء الصعيد بكنز المواهب المتجدد الذي لاينضب.





وفي ذات الوقت تفقدت الوزيرة معرض أعمال المشاركين في مبادرة صنايعية مصر التى انطلقت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتهدف الى تدريب وتأهيل الموهوبين على الحرف التراثية واليدوية التقليدية من خلال برامج متخصصة ونفذتها وزارة الثقافة في مختلف المحافظات، وجاءت البداية من أسيوط ايضًا.





اشادت عبد الدايم بمستوى المنتجات المعروضة وقالت ان مبادرة صنايعية مصر نجحت فى خلق جيل جديد من المبدعين فى مجال الحرف التراثية التى تعد احد رموز الهوية المصرية.





وأوضحت الاستمرار فى دعم المراحل التالية من المبادرة لاعادة احياء الحرف التقليدية وتنميتها وتطويرها والذى يأتى تماشيًا مع استراتيجية الدولة لفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم فى تنمية الدخل القومى وتحقيق محاور التنمية المستدامة.

من جانبه اوضح عواض ان المبادرة تهدف إلى تعليم صناعة الحرف البيئية واليدوية بجميع محافظات الجمهورية، ومشاهدة نتاج ١٣ محافظة من خلال المعرض الاول بقصر ثقافة اسيوط الذي يضم منتجات فنية لمتدربين من محافظات "الوادى الجديد، الجيزة، بورسعيد، البحر الاحمر، اسيوط، سوهاج، الاسكندرية، الغربية، جنوب سيناء، اسوان، دمياط".