نجما ذهبيا في ساحة الإبداع .. وزيرة الثقافة تنعى الفنان محمود ياسين

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، وجميع الهيئات والقطاعات الفنان الكبير محمود ياسين الذى غيبه الموت صباح اليوم الاربعاء 14 اكتوبر عن عمر يناهز 79 عام بعد صراع طويل مع المرض.





وقالت الدكتور ايناس عبد الدايم ، في بيان لها، ان ساحة الابداع فقدت احد رموزها ونجما ذهبيا ، عبر بصدق عن قضايا المجتمع فى اعماله التى ستبقى علامات بارزة فى تاريخ الاداء التمثيلى، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اسرته الصبر والسلوان.





يشار إلى أن الفنان محمود ياسين ولد في مدينة بورسعيد عام 1941، وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد ، انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة ، قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة إلى أن جاءت الفرصة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) عام 1970.





يذكر أن أعمال الراحل محمود ياسين توالت بعد ذلك ، وفي التليفزيون قدم عشرات المسلسلات الناجحة ، وساند الكثيرين من نجوم الأجيال التى تلته.