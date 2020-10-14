محافظ الغربية يفتتح مدرسة للتمريض ويتابع استعدادات المدارس بالسنطة وزفتي..صور

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بافتتاح المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنهطاي مركز زفتى والمقامة على مساحة ٢٦٠٠ متر مربع ومكونة من ثلاث طوابق و ١٠ فصول بتكلفة ١٠ مليون و ٦٠٠ ألف جنيه .

اقرأ ايضا:خلال عام.. جامعة طنطا تمنح 310 دكتوراة و664 ماجستير

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور عبد الناصر حميدة مدير مديرية الصحة بالغربية لمراحل إنشاء المدرسة والتي ستؤهل ١٤٠ طالبا وطالبة ليتم الاستعانة بهم في المنظومة الصحية عقب استكمال دراستهم.

كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وصالات ممارسة الأنشطة والمكتبة مؤكدًا على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

كما افتتح المحافظ العمارة السكنية المطلة على كورنيش النيل بزفتي والمقامة على مساحة 430 مترا مربعا وتتكون من 16 وحدة سكنية و 6 محلات ومخزن بالدور الأرضي ، والتي سيتم بيعها بالمزاد العلني من أجل تعظيم إيرادات المحافظة.

وانتقل المحافظ لزيارة مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بزفتي، للتأكد من جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد ، وعرض الأستاذ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية آخر الاستعدادات التي قامت بها المديرية من حيث التباعد داخل الفصول وصالات الأنشطة والملاعب، وتوفير أدوات التطهير والتعقيم، وطلاء الجدران وتزيينها بلوح فنية من إبداع الطلاب ، كما شاهد المحافظ عرضًا تقديمي عن مبادرة مدرستي تسع نشاطي والتي تهدف إلى الاستفادة من كل المساحات المتواجدة بالمدارس لممارسة الأنشطة والمنفذة في ١٠٧ مدرسة كما تم تنجيل ١٧ ملعب بالجهود الذاتية خلال تلك المبادرة ، وأكد المحافظ على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الطلاب والعاملين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش زفتى وقناطر دهتوره موجهًا رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من الأعمال مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالمدينة بشكل مستمر.

واختتمت الجولة بتفقد مدرسة مصعب بن عمير للصم والبكم بالسنطة ، حيث تابع المحافظ آخر استعدادات المدرسة لاستقبال الطلاب في مطلع الأسبوع القادم فتفقد الملعب المنجل والفصول وغرفة العزل وعيادة التأمين الصحي وورشة الملابس كما تفقد المحافظ المكتبة المخصصة للصم والبكم والتي تستخدم الألوان والتقنيات الخاصة لمساعدتهم في القراءة والكتابة ، كذلك المطعم الذي يوفر الوجبات المطهية للطلاب خلال اليوم الدراسي مشددًا على إتباع إجراءات النظافة.

رافق المحافظ في جولته رؤساء مدن السنطة وزفتي وأعضاء المكتب الفني ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.