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فن

المسرح القومي ينعى محمود ياسين: ساهم في إثراء المسرح المصري

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:06 م
محمود ياسين
محمود ياسين
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محمد نحلة
نعت  فرقة المسرح القومي ومديرها الفنان إيهاب فهمي، ببالغ الحزن و الأسى النجم الكبير الفنان محمود ياسين، أحد مديري فرقة المسرح القومي السابقين الذين ساهموا في إثراء المسرح المصري، والذي بدأ مشواره المسرحي منها أيضًا.

وتنوعت أعمال الراحل ما بين المسرح و السينما و التلفزيون والإذاعة ، حيث أعطى الكثير للمسرح المصري  من خلال مجموعة فارقة من الأعمال المسرحية منها " الزير سالم"، " ليلة مصرع جيفارا"، "عودة الغائب"، " ليلى و المجنون" ، "الزيارة انتهت "و غيرها من الاعمال ، بالإضافة الى أدواره بالسينما و الدراما التلفزيونية، والتي كانت وستظل علامة من علامات الفن المحفورة في ذاكرة جمهوره ، بالإضافة الى توليه إدارة فرقة المسرح القومي العريقة في الفترة من ١٩٨٨ و حتى ١٩٩٠، فكان مثالا يحتذى به في الصدق الفني و الاحترام ، و قدم العديد من الاعمال الناجحة والنجوم الكبار على خشبة المسرح القومي اثناء إدارته للفرقة.

وفى النهاية دعا المسرح القمر للراحل وألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان، وإنا لله و إنا إليه راجعون.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

في رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان مم بين أبرز نجوم جيله وسامه.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين التي لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.
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